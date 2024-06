“La nostra Costituzione è nata antifascista” la replica del centrosinstra

Egregio Direttore,

Nella giornata della festa della Repubblica, che segna un forte momento di unita’ democratica e repubblicana abbiamo sentito la Lega attaccare il Presidente della Repubblica.

A livello locale qualcuno ha voluto emularla, con un attacco istituzionale al Sindaco. Il Sindaco ha semplicemente e giustamente ricordato i forti valori e principi che hanno ispirato la Costituzione. A partire dal valore della partecipazione e della comunità. Valori che ispirano sia la prima che la seconda parte della Costituzione e che hanno sinora consentito alla nostra democrazia una forte tenuta anche in fasi complicate della nostra storia.

Rivendicare questi valori e principi e’ dovere istituzionale contro potenziali rischi di derive antidemocratiche. Non dimenticando che la nostra Costituzione è nata antifascista. A meno che queste definizioni non diano fastidio in un periodo in cui si inneggia con facilità alla Decima MAS.

