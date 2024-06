Elisabetta Piccolotti, in collegamento da Roma, è stata protagonista oggi pomeriggio a SpazioComune dell’incontro “Le donne per la città”, promosso dalla lista Sinistra per Cremona Energia Civile – Alleanza Verdi e Sinistra – PSI”

Parlamentare di “Alleanza Verdi e Sinistra” fortemente impegnata sui temi dei diritti delle donne e delle politiche sociali, è componente della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) e della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie. È firmataria della proposta di legge “Promossa”, che ha l’obiettivo di migliorare il sistema educativo italiano, con interventi quali l’estensione del tempo pieno e la riduzione degli alunni per classe con per una scuola gratuita, inclusiva e di qualità.

Accanto a Elisabetta Piccolotti, sono intervenute le candidate Rosita Viola, Roberta Mozzi e Maria Adriana Trovati , insieme al segretario provinciale di Sinistra Italiana, Paolo Losco. È stata un’occasione per confrontarsi sulle politiche e sui servizi e progetti che si intendono realizzare per il futuro di Cremona.

Nel programma per la città si propone:

– il bilancio di genere per valutare i differenti effetti che le scelte politiche producono su donne e uomini in relazione ai loro diversi ruoli nella società;

– ⁠consolidare il lavoro di rete per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere;

– ⁠investire i percorsi che riguardano i disturbi alimentari;

– ⁠l’attivazione di progetti per l’inserimento lavorativo di donne con fragilità;

– ⁠servizi per famiglie e giovani.

“L’intervento di Elisabetta è stato molto importante”, ha dichiarato Paolo Losco, “e rappresenta un forte segnale di supporto e incoraggiamento per tutte e tutti noi, e sottolinea l’importanza della partecipazione attiva delle donne nella politica locale e nazionale. A Cremona, Alleanza Verdi e Sinistra si presenta, così come negli altri capoluoghi lombardi al voto, con un progetto di città che sappia coniugare giustizia sociale ed ambientale, che sappia ascoltare i bisogni delle persone e che riporti la Politica ad una dimensione più umana, giusta, competente. Un progetto che propone la stessa visione di mondo sia nelle città che nell’Unione Europea”.

