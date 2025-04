Rispetto della natura e inclusione, con al centro la persona e tutte le sue capacità.

Secondo appuntamento, dal titolo inequivocabile “Be Green”, nella cornice del Parco del Vecchio Passeggio di Cremona per la rassegna “Coffee in the Park”, iniziativa organizzata e promossa da Anffas Cremona nell’ambito di un progetto di Regione Lombardia e in collaborazione con diversi enti del territorio come CSV Lombardia Sud ETS, Lae Cremona Onlus, Meraki sociale scs e Comune di Gerre de’ Caprioli.

Nella mattinata di sabato i ragazzi dell’Anffas, con guanti e sacchi e accompagnati da alcuni volontari hanno ripulito il parco dai rifiuti: un modo nuovo per avvicinarsi, con piccoli e grandi passi, sempre di più verso un’integrazione reale.

“Il progetto – ha commentato il presidente di Anffas Cremona Giorgio Rampi – è rivolto ai ragazzi e alle persone con e senza disabilità: questo perché con la pulizia del parco vogliamo cercare di far capire alle persone maleducate, che abbandonano rifiuti di ogni genere, che la natura va preservata”.

“Il Parco del Vecchio Passeggio – ha proseguito Rampi – sta per essere rivalutato: è un polmone verde importantissimo per la città e anche noi come associazione stiamo lavorando per valorizzare al meglio questa zona”.

Una ventina i chili di rifiuti raccolti; dopo la pulizia i giovani hanno avuto la possibilità di scoprire il mondo delle api con l’aiuto di alcuni esperti. Al termine della mattinata grande soddisfazione negli occhi dei ragazzi.

“Tra verde pubblico e integrazione – ha concluso il presidente – noi vogliamo che le persone con disabilità siano accettate: loro sono uguali e molte volte migliori di noi”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata