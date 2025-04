Tra gli eventi collaterali delle Invasioni Botaniche, via Mercatello, in collaborazione con Cremona Urban Bees, è diventata la via delle api. E sempre in via Mercatello via ai laboratori e mostre per bambini.

Chicca Galli (Titolare di Fratello sole sorella luna): “Abbiamo deciso di promuovere un nuovo prodotto che terremo nei prossimi mesi in negozio e che è completamente dedicato alle api. Prodotti che nascono proprio dalle api per la salvaguardia delle api e delle oasi delle api”.

“Un’oasi apistica è un terreno recuperato – racconta Alessio Negri di Bee it – che rigeneriamo e ripopoliamo con una nuova famiglia di api. Tutto questo è realizzabile grazie alla vendita di cosmetici etici. Ogni singolo prodotto contribuisce alla causa della biodiversità”.

Sabato e Domenica, in occasione del Record Store Day, ci saranno diversi Dj set in vinile in diversi locali della città.

