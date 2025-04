Il cremonese Mathyas Giudici è comparso su Forbes Italia tra i 100 talenti under 30. Il ricercatore 29enne è co-fondatore e Cto di Leximore (ex Moovy), un gioco da tavolo modulare per la logopedia infantile, premiato in diversi programmi di accelerazione e crowdfunding.

Il progetto è frutto di una collaborazione tra il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con la partecipazione di Mathyas Giudici, Eleonora Beccaluva, Lucilla Guidotti e Fabiano Riccardi.

Giudici è un ricercatore e docente, specializzato in Human-Computer Interaction (Hci) e tecnologie persuasive per la sostenibilità. Attualmente è PhD Candidate e Research Fellow presso il Politecnico di Milano, dove si occupa dello sviluppo di agenti conversazionali per promuovere comportamenti ecologici.

Ha all’attivo un’importante attività di ricerca e molte pubblicazioni, che trattano temi come chatbot, sostenibilità domestica, smart mirror e interfacce persuasive. lb

