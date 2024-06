Come preannunciato dal Comune, scattano oggi le modifiche alla viabilità nel quartiere Po, per la realizzazione della rotatoria Trebbia – Ciria e quelli anti – allagamento in via Monviso.

In particolare si evidenzia che per i veicoli provenienti da largo Moreni e diretti verso il centro città possono procedere su viale Po senza interruzione o deviazione di marcia.

I veicoli provenienti dalla periferia e diretti in via Trebbia, dovranno percorrere largo Moreni con direzione viale Po e successivamente svoltare in via Serio per raggiungere via Trebbia.

Da via Trebbia per raggiungere viale Po si dovrà percorrere via Trebbia fino alla rotatoria stradale con via Serio e successivamente procedere su viale Po.

