Grande partecipazione, anche da Cremona, per la Festa regionale dei Senior Coldiretti, atteso appuntamento accolto quest’anno dal territorio comasco, con centinaia di partecipanti da tutte le province lombarde.

Capitanata dalla presidente Carolina Benelli, era presente anche una folta delegazione dell’Associazione provinciale pensionati Coldiretti Cremona.

Dalla celebrazione della Messa presso il duomo di Como alla passeggiata sul lago, dalla visita guidata alla scoperta delle bellezze storiche e culturali del territorio al pranzo conviviale nel segno dei sapori tipici… tanti sono stati i momenti, e gli ingredienti, di una giornata particolarmente riuscita. Presenti i vertici di Coldiretti Lombardia e Como Lecco, con il presidente regionale Gianfranco Comincioli, il direttore di Coldiretti Lombardia e delegato confederale di Coldiretti Cremona Giovanni Benedetti, il presidente dei Coldiretti Senior Pierluigi Nava.

Cuore della giornata è stata la partecipazione alla Messa, nel Duomo di Como. Nell’offertorio ogni provincia ha portato all’altare un cesto con prodotti agricoli tipici del proprio territorio, simbolo di un’unità nella diversità che caratterizza la regione. Una speciale benedizione è stata rivolta alle coppie che hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio. Tra queste, anche una coppia cremonese: la presidente Carolina Benelli, con il marito Francesco Dognini, ha infatti raggiunto l’importante traguardo dei 45 anni di matrimonio.

La giornata ha anche offerto l’opportunità di discutere temi di attualità, importanti per il presente e il futuro delle imprese agricole. Il presidente di Coldiretti Lombardia Comincioli ha richiamato l’attenzione sul ruolo fondamentale – “la determinazione e il sapere” – che i pensionati Coldiretti tuttora rivestono nelle imprese e nelle famiglie.

“La Festa Regionale dei Senior – sottolinea Coldiretti Cremona – è un’iniziativa sempre attesa e sentita, occasione per sottolineare la vitalità e l’entusiasmo dei pensionati di Coldiretti, che sono una risorsa preziosa per il mondo agricolo e per tutta la società italiana. I nostri senior – prosegue Coldiretti Cremona – sono gli imprenditori agricoli di maggiore esperienza, con un patrimonio di conoscenze che non va disperso. Continuano ad essere punto di riferimento insostituibile nelle imprese agricole, oltre che per le loro famiglie, e naturalmente per la nostra Organizzazione. Sono l’esempio vivente di una saggezza che viene dai campi, dal legame con la terra, posta al servizio della società civile e dell’agricoltura”.

