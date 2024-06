Con la delibera 2 4 61 approvata dalla Giunta lo scorso lunedì , Regione ha stanziato le risorse per le operazioni di dragaggio del fiume. Rispetto allo stanziamento di queste risorse è intervenuto il consigliere regionale di Fdi, Marcello Ventura, primo firmatario di una mozione passata all’unanimità che impegna la Giunta ad adoperarsi per sbloccare le risorse destinate al Grande Fiume.

“Sicuramente una delibera importante per il nostro territorio” sottolinea il consigliere. “Primo perché vengono sbloccate importanti risorse per il fiume e soprattutto perché è fondamentale concentrare risorse necessarie a p otenziare e sviluppare la navigabilità del Po.

Inoltre, un tema centrale durante la mia campagna elettorale per le elezioni generali regionali è stato quello della valorizzazione del fiume, dunque, posso dire con un certo orgoglio promessa mantenuta!”.

Nello specifico, il testo prevede di finanziare gli interventi sul sistema idroviario di cui che trovano copertura mediante le risorse in conto corrente sui capitoli 10.03.104.1026 e 10.03.104.533 del bilancio di previsione 2024 2026, che presentano la necessaria disponibilità, per un importo massimo complessivo di euro 821.274. Per quanto riguarda lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Agenzia Interregionale per il fiume Po per la programmazione delle attività e l’erogazione dei contributi in spesa corrente relativi all’affidamento del servizio di dragaggio nel tratto del fiume Po Cremona foce Mincio e alla manutenzione della draga “Arni 1” vengono stanziati 746.000 euro complessivi, di cui 373.000 euro per il 2024 e 373.000 euro per il 2025.

Sullo schema di Convenzione tra la Regione Lombardia e Agenzia Interregionale per il fiume Po per la programmazione delle attività e l’erogazione dei contributi in spesa corrente relativi al piano di monitoraggio della conca di Governolo nel triennio 2024 2026”2026” vengono invece stanziati 75.274 euro, di cui 45.000 nel 2024, 12.000 nel 2025 e 18.274 nel 2026.

