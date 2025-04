E’ morto all’età di 83 anni, Gian Carlo Venturini, figura nota in città per la sua attività storica di legatoria. Dal 1969, dopo aver lasciato l’incarico di capo reparto nella ditta Cremona Nuova, si era messo in proprio, fondando la sua azienda insieme alla sorella Maria Teresa. La prima sede in via Bertesi, poi, ampliandosi, il trasferimento in via Signori, e successivamente nel nuovo stabilimento di via delle Industrie.

Farsi una reputazione dando un’impronta precisa al suo lavoro e al suo prodotto ha richiesto molto impegno, così come cercare di rispettare sempre i tempi di consegna e fare della rapidità di risposta al cliente era la sua arma vincente.

Fondamentale il contributo della moglie Franca, entrata nell’attività dopo qualche anno, occupandosi della contabilità e dei rapporti con i clienti. A metà degli anni ’90 hanno fatto l’ingresso attivo in azienda i figli Vittorio e Michele, mentre l’altro figlio non ha seguito le orme di famiglia, per dedicarsi alla musica.

Ora l’azienda, rinnovata nei metodi, nell’organizzazione e nelle procedure, è più competitiva e pronta ad affrontare i cambiamenti del mercato. I funerali si svolgeranno sabato alle 9 nella chiesa di San Sebastiano.

