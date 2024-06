Migranti, Meloni “In Albania centri operativi da agosto”

SHËNGJIN (ALBANIA) (ITALPRESS) – “A sette mesi dalla firma dell’accordo, siamo qui per annunciare il completamento della prima struttura che assolverà le funzioni tipiche dei centri di prima accoglienza, cioè gli hotspot che chiaramente ci sono anche in Italia e che sono dedicati ai migranti che vengono soccorsi e sbarcati”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa col premier albanese Edi Rama.

