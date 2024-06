Alle 19 l’affluenza in provincia di Cremona per le Comunali è stata del 55,13%, con punte oltre il 60% in diversi paesi come Bonemerse (63,67), Gerre de Caprioli (66%), Castelgabbiano (oltre il 70%), Corte de Cortesi (81,71%). A Cremona l’affluenza è stata del 52,43%.

Per quanto riguarda l’affluenza alle Europee, in provincia è andato a votare il 52,04% degli aventi diritto; nel capoluogo il 53,8%. Percentuali molto più alte rispetto alla media nazionale, che si è fermata poco sotto il 40%.

A chiusura delle urne, nelle elezioni più recenti, le Politiche 2022, alla Camera uninominale la percentuale di votanti a Cremona fu del 70,5% mentre alle ultime Europee (2019) andò a votare il 69,14% a Cremona e il 68,65% in provincia.

A Cremona sono 56.458 gli aventi diritto per le elezioni Comunali; 54.961 per le Europee.

Gli uffici Elettorale e Anagrafe del Comune di Cremona rimarranno aperti fino alla chiusura delle urne alle 23,

Dall’apertura dei seggi fino alle 13 di oggi il personale dell’Anagrafe ha rilasciato 29 carte d’identità a persone che ne avevano bisogno per recarsi al voto, per smarrimento, furto, o perchè il documento era scaduto; le tessere elettorali – tra quelle emesse ex novo e i duplicati – sono state in totale 1124 (dal 7 giugno alle 13 di oggi). Di queste 350 sono state consegnate a persone che le avevano smarrite. gb

