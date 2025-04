Nella serata del 6 aprile, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno effettuato un controllo stradale in Viale Po a Cremona fermando un’auto, intestata a una persona diversa dal conducente, alla cui guida si trovava un 49enne che presentava evidenti sintomi di alterazione da abuso di alcolici. Gli accertamenti hanno rivelato che il tasso alcolemico del conducente era di un valore due volte oltre il limite consentito dalla legge. I militari hanno quindi proceduto al ritiro della patente di guida e hanno denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza.

