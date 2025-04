Una sala gremita, oltre centocinquanta persone, volti dello sport cremonese e un’unica grande energia. Nella cornice del Relais Convento di Persico Dosimo, si è svolta la charity dinner organizzata da To.Be, l’associazione fondata da quattro amici legati dallo sport e dal desiderio di lasciare il segno anche fuori dal campo.

Matteo Piccoli, MVP della finale di Coppa Italia di Serie A2 con Cantù e due anni in Vanoli, e Andrea Sipala, ex Juvi, oggi in forza a Piombino, sono le anime del progetto insieme a Giovanni Lombardo e Gianluca Piccoli (che non ha potuto essere presente): “Ci siamo conosciuti a Chieti nel nostro primo anno di A2, stagione 2014/2015. Tre anni fa abbiamo deciso di costruire qualcosa di nostro, che andasse oltre il gioco. TO.BE è uno stile”, hanno spiegato Matteo e Andrea durante la presentazione.

La serata, scandita da musica live con Giulia Dagani (voce), Roberta Raschellà (chitarra acustica), il violinista Isaac Meinert, oltre al DJ set di Pier Ragazzini, e momenti di grande partecipazione, aveva uno scopo preciso: supportare due progetti benefici. Il primo, sul territorio, è il sostegno al Gruppo Up, associazione che si occupa di persone con sindrome di Down. Il secondo è AllyHoop, iniziativa rivolta al villaggio africano di Matambo, dove il basket è diventato una speranza.

Le emozioni non sono mancate. Il racconto di Annalisa Sogni, presidente di Up, ha toccato il cuore dei presenti, come le parole di Gianluca Galimberti, intervenuto accanto alla moglie Anna Maria per ricordare Chiara. Applausi sentiti, sguardi lucidi, e un’onda di vicinanza umana che ha attraversato tutta la sala.

Valerio Paragallo e Nicole Barsotti, coordinatori di AllyHoop, hanno mostrato le immagini colorate dei bimbi africani: sorrisi sinceri, primi passi con un pallone, un canestro inchiodato a un baobab diventato il simbolo di un sogno: “Ora vogliamo donare loro un playground vero, per crescere con lo sport”, hanno detto.

La serata è stata anche una festa dello sport. Presenti quasi al completo la dirigenza e il coaching staff della Vanoli, tra cui Pierluigi Brotto e Andrea Conti, e giocatori a partire da Davide Denegri, Andrea Pecchia, Andrea De Nicolao, Jazz Johnson, Davide Speronello, Marco Bona, Tommaso Vecchiola e l’eptatleta Sveva Gerevini.

L’estrazione dei cimeli sportivi donati per la pesca benefica ha chiuso la cena, ma ciò che resterà davvero è lo spirito dell’iniziativa: sport, inclusione, impegno, umanità. Con To.Be la solidarietà prende forma e diventa stile di vita. Perché, come dicono loro, “prima l’uomo, poi il giocatore”.

Cristina Coppola

