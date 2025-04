La lite per un passo carraio ostruito è degenerata in violenza, concludendosi con due donne finite in ospedale. Era circa mezzogiorno quando le due, madre di 55 anni e figlia di 25, hanno lasciato la vettura posteggiata davanti all’ingresso delle auto di un’abitazione in via Borgo Spera.

Poco dopo è sopraggiunto un residente, che doveva mettere la propria auto in garage. Ne è nata una violenta discussione verbale con la 25enne, rimasta a bordo. A quel punto la madre è uscita dal negozio in cui si era recata, e i toni si erano alzati.

Secondo quanto raccontato dalle due donne, l’uomo l’avrebbe strattonata, facendola sbattere con il volto contro l’auto. Anche la figlia, intervenuta per difendere la madre, sarebbe stata spintonata, e per difendersi avrebbe diretto lo spray anti-aggressione contro il volto dell’uomo. Le due sono poi state accompagnate al pronto soccorso per un controllo dai sanitari del 118. Per i rilievi del caso sono invece intervenuti i Carabinieri di Cremona. lb

