Altra auto invasa dalle fiamme sulla Paullese. Il rogo lo hanno domato i vigili del fuoco, arrivati prontamente sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione. Anche in questo caso, fortunatamente non ci sono stati feriti. L’auto, ridotta ad una carcassa irriconoscibile, è stata messa in sicurezza.

Proprio per consentire le operazioni di spegnimento del fuoco e di messa in sicurezza del mezzo, si sono creati disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Lo scorso sabato un’altra auto aveva preso fuoco in territorio di Cappella Cantone.

S.P.

