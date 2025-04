“Dalla scuola un mondo migliore. Politiche e progetti per la città degli studenti, spunti dal passato e prospettive per il futuro” è la conferenza promossa all’Aselli nell’ambito delle celebrazioni per il centenario di fondazione del Liceo.

Moderata dalle professoresse Chiara Lampugnani e Silvia Catelli con l’introduzione del dirigente Alberto Ferrari, la relazione verte sulla sede dell’Aselli, edificio del dopoguerra fra i più rilevanti nel panorama cittadino che risulta interessante non soltanto come struttura ma anche come luogo del pensiero, nel quale la comunità locale ha investito sul futuro dedicandolo alle nuove generazioni.

Il relatore Angelo Giuseppe Landi, docente del Politecnico di Milano, l’ha analizzato inserito nel progetto della Cittadella degli Studi, ossia la costruzione nell’isolato situato fra la stazione e il centro di un complesso di edifici e servizi per la formazione dei giovani.

Fra le prossime iniziative per il centenario figurano una serata in cui gli studenti saranno protagonisti riportando, alla presenza dei genitori, il risultato dell’anno trascorso; verrà redatto poi un Annuario per il quale è già iniziata una ricerca storico-fotografica.

Il servizio di Federica Priori

