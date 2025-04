La fiera del Cicloturismo di Bologna, svoltasi dal 4 al 6 aprile, rappresenta uno dei punti di riferimento per operatori, buyer ed appassionati del turismo slow in bicicletta e anche la provincia di Cremona con il suo territorio è stata presente a questo importante appuntamento del settore con uno stand dedicato per presentare il ricco panorama di proposte con percorsi, itinerari, servizi e molto altro frutto del lavoro portato avanti in questi mesi dalla DMO Visit Cremona e dei suoi partner di progetto, tra cui associazioni di categoria, istituzioni pubbliche e operatori del cicloturismo attivi nel territorio cremonese (in primis CCIAA e Comune di Cremona, Confcommercio-Federalberghi, FIAB e Beega).

La manifestazione, ospitata negli spazi della centralissima Piazza Lucio Dalla ha fra gli obiettivi da parte degli organizzatori quello di ispirare e motivare le persone a scoprire le destinazioni in bicicletta, con la consapevolezza che il cicloturismo non sia solo un modo per esplorare nuovi luoghi, ma anche un’opportunità per connettersi con la natura, vivere esperienze autentiche e promuovere uno stile di vita sano e sostenibile.

Fiore all’occhiello dell’edizione 2025 è stato il Forum del Cicloturismo, che ha riunito le parti interessate del settore per discussioni approfondite, ed ha previsto anche un workshop tra buyer e seller del settore, dove la DMO e i suoi partner del cicloturismo hanno potuto incontrare e presentare le proprie proposte turistiche ad un nutrito numero di operatori specializzati provenienti da varie parti d’Europa.

La Fiera del Cicloturismo Bologna è stata anche l’occasione per presentare in anteprima la nuova mappa cicloturistica del territorio cremonese con il nuovo percorso che riguarda tutto il territorio provinciale e chiamato “Infinito viaggiare” e che annovera al suo interno itinerari, punti di interesse, strutture ricettive bike friendly e servizi per i turisti delle due ruote.

A conferma del positivo bilancio della partecipazione, Filippo Bonali di Beega, ha dichiarato che “è stata una bellissima prima apparizione per Cremona sul palcoscenico cicloturistico. Abbiamo raccontato tutti i modi per arrivare a visitare la provincia, spesso con collegamenti treno+bici. Sono state polverizzate circa 1000 mappe di Visit Cremona e oltre 500 volantini di Beega Cycling Tour; sono stati stabiliti tanti contatti con realtà limitrofe e operatori del settore che fanno ben sperare sia per il 2025 che in prospettiva lunga per il 2026”.

Negli stessi giorni, Cremona e il suo territorio sono stati presenti con la DMO grazie alla Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, anche ad Agritravel, fiera dei Territori e del Turismo Slow, svoltasi nel polo fieristico della città di Bergamo. Giunta alla decima edizione, la manifestazione ha richiamato un numeroso pubblico che ha potuto conoscere da vicino le peculiarità del territorio e anche in questo caso incontrare diversi operatori del settore aprendo interessanti contatti e relazioni.

Esaurito anche in questo caso il materiale promozionale, fra cui in particolare la nuova mappa cicloturistica di Visit Cremona, che ha riscosso anche alla rassegna bergamasca ottimi riscontri e grande interesse.

A chiusura di questo intenso week-end di attività promo-commerciali, il Destination manager della DMO, Stefano Soglia, tiene a sottolineare che “ora la sfida è l’internazionalizzazione e lo sviluppo di prodotti turistici sempre più in linea con le crescenti aspettative della domanda turistica. A tal fine risulta vincente il rapporto tra soggetti pubblici ed operatori privati, che grazie alla DMO possono trovare canali e strumenti adeguati”.

