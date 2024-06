Il Segretario Provinciale di Forza Italia di Cremona, Gabriele Gallina, esprime la sua soddisfazione per i risultati ottenuti. Forza Italia ha sfiorato la doppia cifra a livello nazionale e ha superato il 10% nella provincia di Cremona, registrando un incremento di consensi rispetto alle elezioni politiche precedenti.

“Siamo molto soddisfatti dell’ottimo risultato ottenuto a livello nazionale da Forza Italia – scrive – Abbiamo sfiorato la doppia cifra, che rappresentava l’obiettivo fissato dal segretario nazionale Antonio Tajani. Percentuale del 10%, che invece abbiamo superato nella provincia di Cremona, dove abbiamo incrementato i consensi rispetto alle politiche scorse di ben tre punti percentuali.

“Questo sta a significare che la riorganizzazione del partito a livello nazionale e locale ha dato i suoi frutti. Un successo che riempie di orgoglio tutti gli iscritti di Forza Italia e che dedichiamo al nostro fondatore Silvio Berlusconi a un anno dalla scomparsa”.

Soddisfatto anche per la rielezione di Massimiliano Salini: “La rielezione e l’ottimo risultato a livello di preferenze ottenute dall’On. Massimiliano Salini confermano l’apprezzamento del territorio per il nostro europarlamentare uscente. Le competenze e la professionalità dimostrate in questi 10 anni a Bruxelles, insieme all’impegno e alla dedizione nel seguire importanti dossier europei per la tutela dei cittadini e delle imprese italiane, sono stati riconosciuti dagli elettori.

“Siamo inoltre molto contenti dell’ottimo risultato in termini di preferenze del segretario nazionale Antonio Tajani e di Letizia Moratti, neo europarlamentare che siamo sicuri apporterà in Europa tutta la sua esperienza sia professionale che amministrativa”.

