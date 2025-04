Venerdì 18 aprile (ore 16.30) nella Sala Conferenze Virginia Carini Dainotti della Biblioteca Statale di Cremona, si terrà il concerto Capolavori senza tempo, che vedrà come protagonista L’ensemble 2025, che riunisce musicisti di grande talento, solisti anche in Orchestre Sinfoniche italiane ed estere, guidato dal direttore Patrizia Bernelich.

La passione per la ricerca del bel suono e del fraseggio assicurato rende vive ed emozionanti le loro interpretazioni, condivise emotivamente dal pubblico.

In particolare, ai violini: Giancarlo Catelli, Leonardo Colombo, Monica Bertuzzi, Giuseppe Rozzi; alla viola: Alberto Simonetti; ai violoncelli: Fausto Solci, M. Rosaria Falovo; al contrabbasso: Vieri Giovenzana; al flauto: Elena Cecconi; soprano: Jessica Rivaroli; alla fisarmonica: Luciano Cortellini; direttore: Patrizia Bernelich.

Il programma è estremamente vario, spaziando dal sacro al profano, da Mozart a Morricone: W.A. Mozart, EIne kleine nachtmsuik in sol magg.; W.A. Mozart, Ave verum in re magg. eseguita dal soprano Jessica Rivaroli; Antonio Vivaldi, concerto op. 10 n.3 in re magg. per flauto e archi eseguito da Elena Cecconi; G. Faurè, dal Requiem op 48 in re min. -Pie jesu eseguito dal soprano Jessica Rivaroli; A Piazzolla, Oblivion; Ennio Morricone, Gabriel’s oboe, C’era una volta il west eseguito dal soprano Jessica Rivaroli; Giuseppe Verdi, Valzer in fa magg.

