La sicurezza passa prima di tutto dal civismo e da un cambiamento culturale: questo quanto emerso dalla riunione dei presidenti dei comitati di quartiere cittadini, che hanno voluto incontrarsi per fare il punto della situazione. Ne è emersa la necessità di un maggiore coinvolgimento dei giovani alle attività cittadine e dei quartieri stessi.

“E’ stato un brainstorming molto interessante” commenta la presidente del Quartiere 3 (Cava-S. Pedrengo), Giovanna Bonetti. “Ci siamo trovati concordi sul fatto che non possiamo aggiungere nulla a quanto già è stato previsto dal Comune e dalle forze dell’ordine, come l’implementazione della videosorveglianza e un pattugliamento più stringente. Possiamo invece contribuire mettendo in campo iniziative che servano a innalzare il senso civico dei giovani”.

L’idea sarebbe quindi di trovare con i ragazzi dei momenti di dialogo, incontrandoli a scuola, mettendo in campo iniziative che li coinvolgano. Come ad esempio, renderli protagonisti di progetti che partano direttamente da loro, magari organizzando un contest tra scuole.

“Abbiamo anche ipotizzato l’idea di creare un comitato di quartiere per gli adolescenti, dove possano esprimere le loro istanze” racconta ancora la presidente del Quartiere 3.

Il prossimo step sarà scrivere un verbale da condividere con gli assessori comunali di riferimento, per chiedere loro collaborazione, ma anche di conoscere le iniziative che già la città propone ai giovani, in modo da poterle condividere anche nei quartieri. “C’è la possibilità di essere cittadini attivi, anche per loro” conclude Bonetti.

Soddisfatta anche la presidente del Quartiere 9 (Giordano-Cadore), Maria Cristina Arata: “Abbiamo voluto cercare proposte che possano migliorare la vita dei cittadini e conseguentemente anche la sicurezza, orientandoci sul disagio giovanile e sulla necessità di un maggiore coinvolgimento dei ragazzi, fin dalle scuole elementari e medie, cercando di rivitalizzare quel senso civico che si è perso negli anni”.

Laura Bosio

