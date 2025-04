Via libera della Giunta comunale al progetto Faircoaching Cremona 2.0, che vede il Comune di Cremona, Assessorato allo Sport, in qualità di capofila, e Assist – Associazione Nazionale Atlete, come principale attuatore delle attività.

Il progetto offre, gratuitamente, a tutte le associazioni sportive di Cremona, ma anche di altri territori, un percorso sulla prevenzione alle molestie nello sport, ai comportamenti inappropriati di allenatori e allenatrici nell’esecuzione della propria attività, anche a supporto dei nuovi adempimenti introdotti dalla Riforma dello sport in materia di safeguarding.

Verranno anche trattati temi fondamentali per le competenze di dirigenti dello sport che vogliano avere uno sguardo consapevole su ambiente, sostenibilità, etica finanziaria, temi indispensabili per costruire un approccio moderno allo sport e predisporre ad una gestione innovativa i dirigenti del mondo sportivo.

Sono in programma dieci lezioni, di cui tre in presenza e le restanti online. Il primo momento formativo sarà in presenza e si svolgerà sabato 17 maggio – dalle ore 10 alle ore 13 – all’Auditorium del polo di Cremona della Fondazione Enaip Lombardia (piazzale Domenico Luzzara,1). A dirigere il corso Antonella Bellutti, due ori olimpici, editorialista ed esperta per l’Università di Verona. Con lei saranno coinvolti tutti i componenti l’Area Formazione di Assist coordinata dalla prof. Vanessa Vizziello, nonché professionisti in grado di approfondire le diverse tematiche.

E’ possibile iscriversi riservando gratuitamente i propri posti in sala attraverso il link https://www.eventbrite.com/e/faircoaching-cremona-20-corso-di-formazione-per-dirigenti-sportivi-tickets-1318470784609?aff=oddtdtcreator, mentre per ricevere informazioni si può inviare un’e-mail all’indirizzo sport@comune.cremona.it o chiamare i numeri 0372-40756 o al 366-3424047.

Oltre alla parte formativa, Faircoaching Cremona 2.0 prevede la prosecuzione del lavoro di Osservatorio sui comportamenti inappropriati negli ambienti sportivi e su molestie e abusi, già avviato con la precedente edizione realizzata nel biennio 2022-2024. Il progetto offrirà una fotografia sul tema, offrendo spunti di riflessione su come agire e su come impostare politiche e attività di prevenzione ed emersione sempre più efficaci.

“Sono decisamente soddisfatto che sia stata rinnovata e prosegua la collaborazione tra Comune di Cremona, Assist-Associazione Nazionale Atlete e l’Università di Verona” dichiara l’assessore con delega allo Sport Luca Zanacchi. “Una collaborazione duratura, innovativa e coraggiosa che tocca temi importantissimi e centrali della pratica sportiva e della tutela dei diritti in ambito sportivo. La formazione gratuita, aperta a tutti i dirigenti delle associazioni sportive cremonesi e di tutto il territorio in tema di safeguarding, il prosieguo dell’osservatorio nazionale sui comportamenti inadeguati e gli abusi in ambito sportivo collocano la nostra città tra le realtà più attente e attive in ambito della tutela dei diritti in ambito sportivo”.

“Siamo orgogliose di avere tradotto in un progetto di formazione e consapevolezza un’idea sposata prima di tutto dai progetti Erasmus e poi dal Comune di Cremona” conferma Luisa Garribba Rizzitelli, presidente di Assist. “Avremo un percorso di ben dieci lezioni online e due in presenza, per un totale di oltre 30 ore di studio. Ringraziamo per la fiducia tutto il Comune di Cremona e in particolare Zanacchi Luca, assessore allo Sport, che crede nella competenza e nella passione del nostro lavoro.

Siamo davvero orgogliose di avere Cremona, la sua bellezza, la sua storia, la sua passione sempre al nostro fianco nella diffusione di valori e competenze. Le nostre lezioni saranno un percorso formativo per chiunque voglia essere dirigente sportivo con uno spirito di innovazione e cambiamento e per far questo abbiamo una coordinatrice straordinaria come Antonella Bellutti e un gruppo di docenti eccellenti”.

© Riproduzione riservata