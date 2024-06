(Adnkronos) – Il cadavere di un uomo è stato trovato nella serata di ieri a Zibido San Giacomo (Milano), nei pressi di un traliccio dell’alta tensione di un’area agreste, in mezzo ad una risaia. L’uomo, privo di documenti, è in corso di identificazione ed ha una età apparente di circa 35 anni. Indagini e accertamenti in corso ad opera dei Carabinieri.