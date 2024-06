I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per porto abusivo di coltello un uomo di 22 anni, con precedenti di polizia a carico e senza fissa dimora, e per violazione delle norme sull’immigrazione un uomo di 30 anni, con precedenti di polizia a carico.

Verso le 16.30 di quel giorno, la pattuglia si trovava in piazza Roma e ha notato quattro giovani seduti su una panchina. Tenuto conto che potevano sembrare sospetti, si sono avvicinati e uno di loro, appena ha notato l’auto di servizio, ha nascosto un borsello. Ma il movimento non è sfuggito ai militari. Sono stati tutti controllati e identificati e l’uomo, che aveva precedenti per reati contro la persona, è stato perquisito e, nel suo borsello, è stato trovato e sequestrato un coltello multiuso della lunghezza di 14 centimetri, del quale non ha saputo giustificare il porto. Un altro uomo del gruppo, il 30enne, era in possesso di un permesso di soggiorno ormai scaduto da oltre un anno e, quindi, è risultato irregolare sul territorio nazionale. Il primo giovane è stato denunciato per il porto abusivo dell’arma da taglio, mentre il secondo è stato denunciato per la permanenza in Italia in stato di clandestinità.

