Continua la rassegna “Passeggiate cremonesi” che per il periodo estivo si svolge nell’edizione serale by night per scoprire con le guide turistiche e gli esperti locali storia, tradizioni, personaggi, aspetti meno noti della storia e dell’arte cremonese. Passeggiate Cremonesi by Night organizzata e promossa da Infopoint / Target Turismo Cremona, accompagnerà curiosi ed appassionati nei giovedì estivi di giugno e luglio con tematiche sempre diverse camminando nelle vie e nei quartieri del centro storico di Cremona.

Primo appuntamento giovedì 13 giugno con Maurizio Mollica, che condurrà i partecipanti in un viaggio nel tempo per scoprire i luoghi delle antiche osterie di Cremona che oggi non esistono più, percorreremo le strade di locande, osterie e bettole da caserma dove scorreva la vita cremonese tra un buon calice di vino, una chiacchiera, un sigaro, un incontro tra militari. Da Piazza Giovanni XXIII a largo Boccaccino seguendo il profumo del vino.

A seguire giovedì 20 giugno “Il Segreto di Stradivari” un interessante tour serale che ripercorre i luoghi del grande liutaio cremonese, tra storia musica e aneddoti, per concludersi poi in una delle botteghe artigiane del centro storico dove un maestro liutaio illustrerà i segreti di questa antica arte. Terzo appuntamento giovedì 27 giugno, la rassegna proseguirà con “Appuntamento al buio” una serata tutta particolare dove passeggiando con uno storico dell’arte sarà possibile soffermarsi e scoprire angoli, scorci e bellezze artistiche meno note che da secoli abbelliscono edifici sacri e profani nel cuore del centro storico di Cremona. Il lungo calendario proseguirà poi per tutto il mese di luglio dedicato in maniera speciale all’aristocrazia e alle “Case da Nobile” che ancora oggi si affacciano lungo corsi e vie del centro della città. Giovedì 4 luglio passeggiata lungo via Palestro e via Ugolani Dati alla scoperta delle dimore patrizie con visita guidata serale del settecentesche Palazzo Calciati Crotti, giovedì 11 luglio invece lungo corso Matteotti alla scoperta delle dimore patrizie con visita guidata di Palazzo Fodri, gioiello del rinascimento cremonese. Nuovi appuntamenti in programma per Giovedì 18 luglio con la passeggiata lungo corso Garibaldi alla scoperta delle dimore patrizie con visita guidata di Palazzo Stanga Rossi di San Secondo con il suo monumentale e splendido scalone. Conclusione della lunga estate di passeggiate Giovedì 25 luglio con la zona tra via Trecchi, via Cadolini e via Oscasali alla scoperta delle dimore patrizie con visita guidata di Palazzo Cattaneo Ala Imperiali. Le visite guidate avranno inizio alle ore 20,45.

© Riproduzione riservata