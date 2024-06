Le strette di mano marcano simbolicamente la nuova fase della campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Andrea Virgilio, che mercoledì mattina dal mercato cittadino ha messo in chiaro quello che sarà di fatto l’obiettivo da qui fino al prossimo ballottaggio.

“Incontrare le persone, mettersi a disposizione per ascoltare i cittadini, sarà il punto cardine dell’agenda politica e delle prossime giornate. Questa mattina il passaggio tra i banchi del mercato è stato accompagnato dai tanti cittadini che, per strada, hanno fermato Virgilio per un saluto. Gli incontri toccheranno anche i quartieri e le periferie.

