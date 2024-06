Ha aperto questa mattina, sotto la pioggia battente, il nuovo parcheggio di via Dante. Sono 440 i nuovi posti auto sui tre piani del parcheggio. Inizialmente il progetto originario prevedeva solo 2 piani ma il Comune ha scelto di procedere subito anche con il terzo per evitare il rischio di non vederlo più realizzato. Disponibili anche posti per veicoli elettrici con la collocazione di colonnine di ricarica. I posti riservati ai disabili si trovano al piano terra: 3 in prossimità dell’ingresso di via Dante, 13 in prossimità dell’ingresso di via della Vecchia Dogana.

Inoltre a luglio partiranno i lavori per la sistemazione del parcheggio a raso (via Elda Fezzi), già oggi utilizzato, per altri 90 posti. Un’area a lato del nuovo parcheggio è già adibito a cantiere e, per questo motivo, non può essere utilizzato per la circolazione. Nessuna inaugurazione ufficiale e nessun taglio del nastro ma porte aperte dal primo mattino per i pendolari.

