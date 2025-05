80.000 euro per Pizzighettone, 50.000 euro per Piadena Drizzona, 50.000 euro per Casalbuttano ed Uniti: sono le risorse assegnate ai tre Comuni cremonesi nell’ambito del bando nazionale “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e ANCI.

I progetti sono stati promossi dai Distretti del Commercio “Le vie dell’Adda” (con Pizzighettone capofila), “Tra ville e cascine” (con Casalbuttano capofila) e “Tra Oglio e Postumia” (con Piadena capofila) con il supporto e coordinamento di Confcommercio, in un percorso di sviluppo della mobilità sostenibile e del cicloturismo, come opportunità di crescita per la provincia.

A partire dal 2022 i Distretti del Commercio, con manager Confcommercio Provincia di Cremona, e i comuni che ne fanno parte lavorano in questa direzione, partendo dal progetto Cultural Bike Experience fino al Festival Terrafiume.

Spiega la progettista Elisabetta Nava: “Con i 3 progetti Bici in Comune non solo si ha l’opportunità di sviluppare iniziative di marketing e promozione del cicloturismo, ma finalmente si hanno risorse per consolidare infrastrutture e servizi pubblici a favore della mobilità sostenibile: dalla conclusione di piste ciclabili, all’installazione di cartellonistica dedicata fino alla dotazione di stazioni di riparazione/ricarica biciclette e l’avvio di una nuova edizione del festival Terrafiume.

“Il risultato ottenuto conferma il valore del lavoro che ogni giorno mettiamo a disposizione delle realtà locali”, dichiara il Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Cremona, Stefano Anceschi. Il nostro Ufficio Bandi è un servizio concreto che aiuta amministrazioni e imprese a cogliere le opportunità offerte dai fondi pubblici. I tre Comuni premiati sono un esempio virtuoso di come collaborazione e progettazione possano generare sviluppo sostenibile per i nostri territori.

Soddisfazione da partedei sindaci. “La notizia – afferma Federica Ferrari, primo cittadino di Piadena Drizzona – che è stato finanziato il progetto che vede il nostro Comune come capofila, insieme a Calvatone, Isola, Torre de Picenardi, Pessina Cremonese, San Giovanni in Croce e Pessina Cremonese, ci riempie ovviamente di gioia perché premia il lavoro di squadra. Grazie alla odttoressa Nava, che ci ha seguito, abbiamo potuto presentare un programma di attività ed eventi che coinvolge il nostro territorio, a dimostrazione di quanto sia importante lavorare insieme per la promozione dei nostri paesi”.

“Siamo stati contenti di essere premiati, fra l’altro fra i pochi della provincia”, dichiara Luca Moggi, sindaco di Pizzighettone. “Questo è segno che il territorio unito può portare a casa più opportunità e in questo credo che la fruibilità del territorio nell’ambito del cicloturismo sia davvero meritevole di attenzione. Abbiamo anche i corsi d’acqua, è un’offerta dal punto di vista naturalistico e paesaggistico di tutto rispetto e credo che quello di mettere in rete i comuni sia stata la scelta vincente. Uniti per un territorio che vuole sempre di più rivendicare la propria identità e favorire le opportunità di conoscenza dello stesso.

Per Paolo Calza, assessore al commercio e attività produttive di Casalbuttano, “è con soddisfazione che apprendiamo l’accoglimento del nostro progetto per promuovere la mobilità ciclistica e lo sviluppo del cicloturismo. Esserci posizionati ai primi posti della graduatoria del bando dimostra la validità del nostro disegno. Un grazie va alla dottoressa Nava per il suo prezioso supporto ed al nostro ufficio tecnico per l’impiego nella preparazione di tutta la documentazione necessaria e per il coordinamento con gli altri comuni che fanno parte del progetto”.

