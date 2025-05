La Chiesa cremonese si dà nuovamente appuntamento in Cattedrale insieme al vescovo Antonio Napolioni per pregare per l’elezione del nuovo Papa. L’appuntamento sarà la sera di lunedì 5 maggio, alle 21, nella Cattedrale di Cremona, con l’adorazione eucaristica guidata dal Vescovo.

L’evento si svolge in comunione con le altre diocesi italiane, chiamate a unirsi nuovamente in una comunione orante per elevare a Dio “ferventi orazioni perché illumini le menti degli Elettori e li renda concordi nello svolgimento del loro ufficio, sì che l’elezione del Romano Pontefice sia sollecita, unanime e giovi alla salvezza delle anime e al bene di tutto il popolo di Dio” (Ordo Rituum Conclavis, 19).

Nello stesso tempo l’Ufficio liturgico nazionale offre ai sacerdoti e alle comunità un sussidio liturgico con le indicazioni per la sede vacante, la preghiera per l’elezione del nuovo Papa e dopo la sua elezione.

