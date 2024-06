All’indomani dell’apertura ufficiale del multipiano di via Dante, non si fanno attendere le reazioni dell’opposizione in consiglio comunale. A intervenire è Saverio Simi, consigliere di Forza Italia, secondo cui la struttura “è un monumento all’inefficienza amministrativa della giunta Galimberti-Virgilio”.

“Come consigliere comunale ho sempre seguito con attenzione i dibattiti in Consiglio Comunale relativi alla realizzazione del multipiano di via Dante e per questo oggi sono divertito della curiosa tempistica di apertura” sottolinea Simi.

“Dopo oltre quattro anni di lavori a singhiozzo, sospensioni interminabili, sostituzioni di imprese, a dieci giorni dal ballottaggio per il rinnovo del Consiglio Comunale, ecco la magia: il parcheggio verrà aperto! Parliamo di un’opera che un’amministrazione capace ed efficiente avrebbe dovuto realizzare in meno di un anno.

La Giunta Galimberti-Virgilio è riuscita a trasformare questa struttura in un monumento simbolo della propria inefficienza, generando infiniti disagi alla città. Peraltro i cittadini sanno bene – come ha giustamente ricordato ieri il candidato Sindaco della coalizione di centrodestra Alessandro Portesani – che il multipiano è stato finanziato dalla Regione Lombardia grazie ad un contributo di € 1.650.000, risorse pubbliche gestite con tempistiche e modalità non accettabili.

Non sfugge quindi a nessuno che l’improvvisa accelerazione dei lavori sia avvenuta proprio negli ultimi mesi, a ridosso delle urne, secondo le pessime abitudini della peggior politica.

Il modo in cui molti cremonesi stanno commentando questa notizia é la dimostrazione che le persone non possono essere trattate come allocchi, incapaci di valutare e giudicare l’inaffidabilità di una giunta inadempiente su questa e su tante altre partite. Per questo credo sia necessario un profondo e radicale cambio di passo, che solo una nuova Amministrazione potrà garantire” conclude Simi.

© Riproduzione riservata