La Canottieri Baldesio è pronta ad ospitare un evento di grande rilievo nel panorama natatorio: il l’XI Trofeo Nazionale Giovanni Baldesio, in programma dal 14 al 16 giugno nella vasca olimpionica da 50 metri. L’attesa è altissima per una manifestazione che vedrà la partecipazione di oltre 1000 atleti provenienti da sette diverse regioni italiane, pronti a sfidarsi in più di 3000 gare.

Venerdì sarà il turno degli esordienti delle categorie A e B, con atleti dagli 8 ai 12 anni. Sabato e domenica, invece, entreranno in acqua le categorie maggiori, con atleti dai 12 anni in su, inclusi numerosi rappresentanti delle nazionali giovanili. La partecipazione dell’atleta paralimpico della Baldesio Efrem Morelli nei 50 metri aggiunge un ulteriore elemento di interesse e inclusività all’evento.



Programma delle Gare

Il programma del trofeo è strutturato per garantire spettacolo e competizione di alto livello:

Venerdì: Gare delle categorie esordienti A e B (8-12 anni), inizio gara 9:15 e 15:15

Sabato: Gare sui 200mt al mattino e 50 metri nel pomeriggio, seguite dalle finali assolute di ogni stile.

Domenica: Batterie dei 100 metri al mattino e finali al pomeriggio, al termine delle gare le premiazioni delle società.

Un Trofeo Inclusivo e Ben Organizzato

Le iscrizioni al trofeo sono state chiuse con largo anticipo, con un tetto massimo di 1100 atleti e 3100 gare, per garantire condizioni ottimali di gara senza lunghe attese e prevede tutte le distanze di gara, dai 50 ai 1500 metri, sia maschili che femminili, inclusi gli 800 metri. Questo approccio permette a tutti gli atleti, indipendentemente dalla loro specialità, di competere in un contesto stimolante e ben organizzato.

La vasca da 50 metri della Canottieri Baldesio è dotata di blocchi di partenza di ultima generazione e dispositivi che garantiscono partenze ottimali anche nel dorso.

Logistica e Organizzazione

L’organizzazione è curata con grande attenzione: predisposta una zona riservata al trofeo, lasciando l’area dei soci libera per chi desidera un week end in tranquillità intorno alla vasca da 33 metri, ma anche la possibilità di godere dello spettacolo se vorranno oltrepassare l’argine. L’evento è coordinato dal consigliere Federico De Stefani, con il supporto fondamentale di numerosi genitori delle categorie giovanili e degli atleti più grandi, il cui impegno è un valore aggiunto riconosciuto dalla società.

Informazioni e Risultati

I risultati delle gare saranno pubblicati in tempo reale sul sito nuoto.ficr.it, permettendo a tutti gli appassionati di seguire l’andamento delle competizioni. Il Trofeo Baldesio di Nuoto promette tre giorni di grande sport e spettacolo, con giovani talenti pronti a dare il meglio in una delle piscine più apprezzate del circuito.

