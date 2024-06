Si surriscalda il clima della campagna elettorale. Dopo l’attacco di Portesani al candidato Andrea Virgilio, non si fa attendere la risposta di quest’ultimo. “Non so se a fare questi comunicati sia direttamente il candidato Portesani o il suo portavoce, so però una cosa: con queste argomentazioni dimostrano che hanno paura di perdere” decreta il candidato del centrosinistra.

“Convinti di passare al primo turno si trovano ora ad elemosinare voti e protezioni dai leader nazionali, un bel salto all’indietro per un presunto civico. Privi di contenuti e di proposte si limitano alla polemica spicciola. La giunta la sceglie il sindaco eletto, almeno per quanto mi riguarda. I consiglieri comunali li scelgono i cittadini e non un candidato che scambia le istituzioni democratiche per una sua azienda.

Per Portesani assistiamo già da ora a una netta sottomissione ai partiti della sua coalizione, addirittura a una sudditanza che guarda più ai palazzi della politica che alle esigenze dei cremonesi. Da civico, da interlocutore del centrosinistra, ha imparato in tempi record in fretta l’arte del trasformismo” conclude Virgilio.

