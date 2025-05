La Ferraroni Juvi Cremona fa valere ancora una volta il fattore campo e conquista Gara 2 dei playout contro Nardò, portandosi sul 2-0 nella serie. Al PalaRadi, i gigliati iniziano forte, costruiscono un vantaggio solido e, nonostante qualche difficoltà nel terzo quarto, amministrano con sicurezza fino al 90-81 finale.

11 a 2 di parziale per una Juvi che comincia forte anche Gara 2 playout con Nardò. Con un copione molto simile alla prima partita della serie, a metà del primo quarto la Ferraroni si ritrova in doppia cifra di vantaggio sul 16 a 4. Con una buona attenzione difensiva e un attacco brillante, Cremona porta a casa un bottino di 20 punti alla prima sirena. Il quarto finisce 34 a 14 con 10 punti di Eric Washington, ancora una volta il migliore a referto.

I pugliesi partono forte nel secondo quarto e provano a sorprendere Tortù e compagni con un sonoro 7 a 0 che scatena i sostenitori ospiti. Coach Bechi chiama subito time out e Tortù mette a segno subito una tripla. Anche il ritorno in campo di Morgillo dà i suoi frutti e la Juvi resta saldamente avanti sul 41 a 25 al 15′. Energia e intensità sono le parole d’ordine del secondo quarto in cui emerge tutta l’attitudine difensiva di Andrea La Torre, mentre Alessandro Morgillo si esalta guadagnando la momentanea palma del migliore in campo tra gli oroamaranto con 14 punti. Senza disattenzioni e capitalizzando al massimo il gioco, la Juvi rientra negli spogliatoi avanti 54 a 38.

Il rientro dagli spogliatoi premia gli ospiti che si mostrano più concentrati e determinati di una Juvi che nei primi quattro minuti segna solo 2 punti e lascia il pallino del gioco a Nardò. I pugliesi rientrano fino al -7 sul 56 a 49, quando Bechi richiama tutti in panchina per bloccare l’inerzia degli ospiti. Washington rientra col piglio giusto e con 5 punti consecutivi riporta i suoi sul + 10. Dopo lo sforzo compiuto per rientrare in partita, Nardò concede nuovi spazi ai gigliati che raddrizzano il tiro e fanno tirare un sospiro di sollievo ai mille tifosi sugli spalti. Il terzo si chiude 76 a 61.

Cremona resta concentrata e attenta, Massone, Morgillo e Polanco aumentano il divario e ipotecano la vittoria finale. A 3′ dalla sirena ci sono 20 punti a dividere le due squadre in una serata ormai indirizzata verso i padroni di casa. Nel finale calano i ritmi e Nardò si avvicina, ma non abbastanza da impensierire il pubblico del PalaRadi che applaude il 90 a 81 che regala Gara 2 alla Juvi. Per i padroni di casa c’è l’ottima prova di Alessandro Morgillo con 21 punti (9/12 da due), la doppia doppia di Andrea La Torre con 10 punti e 11 rimbalzi, i 16 punti di Washington (autore anche di 6 assist) e Tortù e gli 11 di Polanco. Tra i pugliesi spicca la prestazione di Stewart autore di 30 punti e 9 rimbalzi.

Ora sguardi puntati verso la terza partita della serie che si giocherà venerdì alle 20:30 a Lecce.

Cristina Coppola

