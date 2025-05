Domenica 18 maggio alle 10.30 Sinistra Italiana Cremona inaugurerà la propria nuova sede in Via Ghinaglia 75/d.

La sede sarà intitolata a Francesca Tricotti, partigiana cremonese di Levata di Grontardo, uccisa appena ventenne dai nazisti in fuga il 27 aprile 1945, in una inutile rappresaglia.

“Nel suo ricordo”, si legge nella nota, “e per celebrare il sacrificio di tutte le donne e gli uomini che hanno combattuto per l’affermazione delle libertà democratiche oggi scolpite nella nostra Costituzione, abbiamo voluto che la nostra sede portasse il suo nome.

Uno spazio aperto e inclusivo, pensato non solo per le attività istituzionali della federazione provinciale di Sinistra Italiana, ma anche per sviluppare sinergie e reti sociali con i singoli e le tante realtà rappresentative del territorio”.

