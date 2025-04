Il giorno dopo la morte di Roberto Guarneri della “Trattoria La Pace”, il paese è ancora incredulo. Il locale è chiuso per lutto e tutti si stringono attorno al dolore dei familiari di Roberto, in primis alla sorella Barbara. I funerali avranno luogo a Croce Santo Spirito sabato 12 aprile alle 10, mentre venerdì sera verrà recitato in chiesa il rosario alle 20.30

Un pensiero a Roberto anche dal sindaco di Castelvetro Silvia Granata:” Dopo giorni di sofferenza ieri sera è mancato Roberto” ha scritto su Facebook “Era il simbolo di un pezzo importante della storia di Castelvetro, due vetrine aperte da decenni al Cantonazzo dove ricordiamo la mamma Angela nella bottega e il papà Ennio al ristorante. Noi conoscevamo loro ma soprattutto loro hanno conosciuto da vicino la nostra comunità, i ragazzi cresciuti con Roberto e Barbara, gli uomini della briscola pomeridiana, i personaggi storici seduti sulle panchine di fronte, le tavolate della torta fritta, insomma la storia del paese e per tutti Roberto è stato la continuazione di una presenza fissa e accogliente. A nome mio e dell’Amministrazione comunale di Castelvetro abbraccio forte la sorella Barbara con sincero cordoglio”. fband

