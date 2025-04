Tantissime le persone e le autorità cittadine intervenute in occasione della Festa della Polizia, che è stata celebrata al campus di Santa Monica e trasmessa in diretta tv e Youtube su Cr1 Tv. Un momento importante, per celebrare una ricorrenza importante, il 173esimo anniversario del corpo.

Anche quest’anno, l’anniversario rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato.

Il questore, nel suo discorso, ha sottolineato alcuni dati sull’attività svolta nel 2024 e acceso i riflettori su temi di grande attualità, tra cui la Criminalità informatica, la devianza giovanile e la violenza di genere.

© Riproduzione riservata