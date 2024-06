Preoccupazione al Boschetto per un forte botto avvertito nella serata di ieri, venerdì 14 giugno in via del Carroccio. Erano da poco passate le 22 quando i residenti hanno avvertito un colpo e poco dopo hanno visto le fiamme alzarsi da un’autovettura parcheggiata in strada, appartenente ad una persona del posto. Subito sono stati allertati i vigili del fuoco che sono prontamente intervenuti dalla caserma poco distante. Con la schiuma le fiamme sono state rapidamente spente e non sono state danneggiate le altre auto in strada. L’auto completamente distrutta pare fosse alimentata a gasolio. Un episodio che sta suscitando diversi interrogativi nel quartiere e di cui al momento non si conoscono le cause.

© Riproduzione riservata