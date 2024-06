Ballottaggio, faccia a faccia Portesani

CREMONA – Il faccia a faccia finale tra Alessandro Portesani e Andrea Virgilio, prima del ballottaggio che designerà il nuovo Sindaco di Cremona, si terrà in Piazza del Comune mercoledì 19 giugno a partire dalle ore 21. Portesani e Virgilio si confronteranno davanti ai cremonesi che domenica 23 e lunedì 24 giugno si recheranno alle urne per scegliere il Sindaco della città. Il faccia a faccia è organizzato da Cremona1 e dal quotidiano La Provincia e verrà trasmesso in diretta su Cremona1 (Canale 19) e sui social di CR1 e del quotidiano La Provincia.

Per Cremona1 si tratta del secondo approfondimento “live” dei programmi dei due candidati, dopo quello avvenuto nell’imminenza del I turno, il 5 giugno, quando i sei candidati sindaco si sono ritrovati su questo stesso palco.

Adesso è la volta dei due candidati al ballottaggio, divisi da una manciata di voti, 402 per l’esattezza. Si ritroveranno sul palco davanti ai cremonesi per esporre i loro programmi, i progetti e le idee per la Cremona del futuro. Lo faranno rispondendo ai giornalisti di Cremona1 e del quotidiano La Provincia, che insieme hanno voluto e promosso il confronto.

Un appuntamento dunque che si rinnova e che consente agli elettori una presa di contatto diretta con i candidati che si sfidano per guidare il Comune di Cremona. L’accesso a Piazza del Comune sarà libero e tutta la cittadinanza è invitata.

Il confronto sarà moderato da Giovanni Palisto e Lucio Dall’Angelo di Cremona1 e da Paolo Gualandris e Giacomo Guglielmone de La Provincia.

