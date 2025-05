Presentato in piazza del Duomo nel pomeriggio, l’evento dell’Acerbis Italian Round di Superbike, tappa del moto mondiale che prenderà il via domani al Cremona Circuit di San Martino del Lago. Sul palco, ospite di Andrea e Michele di Radio Deejay, il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, soddisfatto per la vetrina internazionale offerta da questa manifestazione che dopo l’anno zero del 2024 entra a pieno titolo tra gli eventi di grande richiamo anche turistico. “E’ una manifestazione importante per la nostra città, per i nostri bar, ristoranti, alberghi”, ha detto, scherzando con i presentatori in tema di asfaltature stradali, dopo aver fatto nei giorni scorsi un tour sulla pista del circuito perfettamente liscia.



“Dobbiamo cominciare ad abituarci ad avere una città che riesce a portare eccellenze di livello mondiale“, ha aggiunto Luca Zanacchi, assessore alla Viabilità, Sport, Commercio. “Abbiamo lo sport ma anche molti altri ‘capitali’ da portare nel mondo”.

“Cremona è una città che ha bisogno di carburare, è lo stile della nostra città: rispetto alle novità a volte siamo un po’ titubanti ma poi quando vediamo che le cose sono positive, andiamo nella direzione giusta”, ha aggiunto Virgilio.

L’organizzatore della Superbike Alessandro Canevarolo ha descritto il circuito dotato di 13 curve e con una capienza di 18mila persone, dove si sfreccia a quasi 320 km all’ora, dotato di tribune molto ravvicinate e che consentono di vedere da ogni posizione almeno 3 – 4 curve.

Tra gli ospiti sul palco, Laura, figlia di Angelo Bergamonti, campione gussolese, arrivata insieme alla moto del 1967 appartenuta al padre; quindi spazio ai primi quattro piloti: Beatrice Barbera, Roberta Ponziani, Stefano Manzi, Michael Ruben Rinaldi.

Grande entusiasmo, infine, per lo spettacolare arrivo in sella alle moto dei piloti più blasonati: Michele Iannone, Danilo Petrucci, vincitore della scorsa edizione e Nicolò Bulega, intervistati sulle rispettive carriere e sulla gara che li attenderà da domani.

Terminata la presentazione, dj set in piazza della Pace. Informazioni sull’evento: https://cremonacircuit.it/it/worldsbk-2/

