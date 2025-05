Al termine della sfida tra Cremonese e Sampdoria, il difensore grigiorosso Valentin Antov ha commentato il pareggio arrivato contro i blucerchiati. Ecco le sue dichiarazioni.

Ti aspettavi una gara così chiusa?

“In questa settimana ci siamo preparati sulle diverse opzioni con cui potevano affrontarci, la Sampdoria è una squadra con qualità e individualità forti. Forse potevamo fare ancora meglio nel girare la palla, ma loro si sono chiusi bene e questo è un campo difficile su cui giocare. Non possiamo essere contenti dello 0-0, ma è altrettanto importante non perdere su un campo difficile”.

Come ti sei trovato oggi nei duelli? Hai sfidato sia Niang che Sibilli…

“Sono giocatori di qualità, ma anche noi in difesa siamo forti e collaudati perché ognuno sa qual è il suo compito. Per il nostro modo di giocare andiamo tanto a duello, ma sono contento che siamo riusciti a non subire gol. Sicuramente sfidare giocatori di questo livello è bello”.

Mancano poche partite ai playoff e la Cremo dimostra di stare bene. Credi che la vostra sia la squadra da battere?

“Noi siamo molto carichi, anche l’anno scorso abbiamo fatto un percorso simile ma non è finita come volevamo. Dobbiamo alzare ulteriormente il livello, ci alleniamo forte e nel gruppo c’è lo spirito giusto per provare a vincere”.

La Cremo ha chiuso la gara senza subire gol. Sei soddisfatto della prestazione tua e della difesa?

“Sì, per noi difensori è importante non concedere e in questo caso il merito è di tutta la squadra. Sapevamo che si sarebbero resi pericolosi in ripartenza, ma siamo stati bravi a limitarli. Speriamo di continuare così e potenzialmente essere noi ad aiutare gli attaccanti a fare gol”.

© Riproduzione riservata