Dall’attività di contrasto ai furti di mezzi agricoli e dei relativi equipaggiamenti (in particolare i gps satellitari, di rilevante valore economico), i carabinieri del Comando Provinciale di Cremona hanno fermato come indiziato di ricettazione un uomo di 46 anni, intercettato la notte del 13 giugno verso le 03.40 nelle campagne intorno a Cremona.

La pattuglia aveva notato un autoarticolato dirigersi verso un’area dove sono presenti alcuni capannoni. Insospettiti dall’inusuale presenza di quel tipo di mezzo pesante a quell’ora di notte in un luogo così isolato, lo hanno seguito a debita distanza, fino al cortile di un prefabbricato in stato di abbandono, dove il camion si è fermato. Qui i Carabinieri hanno proceduto al controllo del mezzo e del suo conducente, anche alla luce del fatto che la catena posta a chiusura del cancello scorrevole di accesso al cortile era stata tagliata ed una porta del capannone risultava sfondata.

All’interno, i Carabinieri hanno trovato tre trattori parcheggiati, uno dei quali con motore e luci ancora accesi, tutti privi di targhe. Dall’accertamento dei numeri di telaio si è potuti risalire al proprietario dei mezzi, identificato in un imprenditore agricolo cremonese che, contattato, si è subito recato sul posto, completamente ignaro del furto subito nella notte. L’uomo ha confermato di essere il proprietario dei trattori e di averli utilizzati sino alle 20.30 del giorno precedente, prima di parcheggiarli nella sua azienda.

L’imprenditore ha quindi formalizzato la denuncia di furto ed i militari hanno verificato che il camionista 46enne era atteso nel capannone da altre persone, dileguatesi alla vista del mezzo dei Carabinieri e dei controlli. La loro intenzione era quella di caricare e portare via i mezzi agricoli.

Il proprietario del fabbricato è risultato estraneo alla vicenda, come peraltro anche dimostrato dal danneggiamento delle misure di protezione all’accesso indebito all’immobile e da altri segni di un pregresso sopralluogo effettuato dalla banda.

I trattori, del valore di circa 100.000 euro, sono stati restituiti all’avente diritto e il 46enne, che non ha saputo fornire alcun tipo di giustificazione, è stato accompagnato in Caserma per essere sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e successivamente associato presso la Casa Circondariale di Cremona, in attesa dell’udienza di convalida. L’udienza di questa mattina si è conclusa con la convalida dell’atto e la scarcerazione dell’uomo. L’indagine prosegue per identificare gli eventuali complici e tracciare la direttrice di destinazione dei mezzi, verosimilmente il mercato estero illegale.

I Carabinieri del Comando Provinciale, costantemente impegnati nel contrasto a questa tipologia di furti, particolarmente gravi anche perché incidono in modo significativo sulle risorse economiche e sulle possibilità di prosecuzione di un’attività imprenditoriale, rinnovano l’invito a segnalare ogni elemento di sospetto rilevato da parte degli agricoltori e degli allevatori del territorio, come già suggerito loro nel corso di una campagna svolta con la modalità “azienda a azienda” da parte dei Comandanti di Stazione, finalizzata a valutare le forme di sicurezza passiva delle aziende e ad incentivarne l’allaccio al NUE112 per favorire il tempestivo intervento delle pattuglie presenti nel dispositivo all’atto dell’allarme.

