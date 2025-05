Conosce bene la realtà americana, socio-culturale e religiosa: è don Massimiliano Camporese, 53 anni, parroco a Castelvetro Piacentino e anima e cuore anche della Scuola Materna San Giovanni. Don Camporese, che nel suo studio nella canonica accanto alla chiesa di Croce Santo Spirito conserva una foto con Papa Ratzinger, ha 53 anni ed è stato ordinato sacerdote proprio negli Stati Uniti, a Kalamazoo, in Michigan nel 2003.

“Sua Santità Leone XIV ha sicuramente una formazione umana ed ecclesiale poliedrica” racconta don Camporese “Umanamente, discendente di immigrati, nasce e muove i primi passi a Chicago, Illinois. Siamo nel Mid West, gli Stati Uniti forse più veri e genuini lontani dagli ‘estremismi’ di un una New York o Washington D.C. (East Coast) o da una San Francisco o Los Angeles (West Coast). E anche ecclesialmente viene percepito come uomo bilanciato e di centro. Uno Statunitense sì ma con un esperienza che lo ha aiutato sicuramente a diventare cittadino del mondo e in modo particolare conoscendo la realtà delle Americhe del Sud. Poi il tempo dirà, ma già dalle prime parole di giovedì sera e nella Santa Messa nella Sistina venerdì mattina dimostra di essere cosciente delle sfide dove ha denunciato le due risposte che il mondo contemporaneo offre ancora oggi alla domanda di Gesù: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Da una parte, la cultura dominante che considera Cristo irrilevante o fastidioso; dall’altra, una visione più rispettosa ma riduttiva, che lo limita a un profeta giusto tra tanti. Il Papa, successore del beato Apostolo Pietro, come «fedele amministratore» (come si è definito) ci indicherà la strada”.

