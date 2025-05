Con un’interrogazione a risposta scritta, il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca Fedeli porta all’attenzione dell’Amministrazione comunale la situazione critica dei passaggi a livello che incrociano la rete viaria cittadina, con particolare riferimento a quello di via Milano.

“Cremona è attraversata da diverse linee ferroviarie – dichiara Fedeli – e i passaggi a livello, in particolare quello di via Milano, creano quotidianamente lunghi tempi di attesa. Questo impatta negativamente sulla viabilità, sulla puntualità dei mezzi pubblici, sul transito dei mezzi di emergenza e sulla qualità dell’aria, a causa delle code di veicoli fermi con i motori accesi.”

Nell’interrogazione, Fedeli chiede se l’Amministrazione intenda avviare un monitoraggio ufficiale dei tempi di chiusura dei passaggi a livello, con l’obiettivo di raccogliere dati utili per future interlocuzioni con RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Si sollecitano anche aggiornamenti su eventuali contatti già avviati con gli enti competenti e sull’esistenza di proposte o studi per affrontare in modo strutturale il problema.

“In diverse città italiane – sottolinea Fedeli – sono state sperimentate soluzioni tecnologiche o infrastrutturali, come sottopassi o sistemi automatizzati di gestione. È fondamentale capire se anche a Cremona si possano valutare opzioni simili.”

L’interrogazione suggerisce, infine, l’adozione di strumenti di rilevazione automatica dei tempi di attesa, coinvolgendo direttamente la cittadinanza e i comitati di quartiere maggiormente interessati.

“L’obiettivo – conclude Fedeli – è trovare soluzioni efficaci per ridurre l’impatto di una criticità che persiste da anni, e che merita attenzione, ascolto e azioni concrete.”

