Sessanta militari, anche in abiti civili e 20 pattuglie sono stati impegnati nella notte tra venerdì e sabato sul territorio della provincia di Cremona per un servizio di sicurezza pubblica con particolare attenzione ai furti in abitazione, in aziende, in esercizi pubblici e presso sportelli bancomat. Dalla mezzanotte alle 6 del mattino, i controlli straordinari hanno interessato le principali vie di comunicazione, le zone commerciali e le aree produttive, Nel complesso, sono state identificate 494 persone, diverse delle quali già con precedenti di polizia a carico e verificati 235 veicoli. Tre persone sono state arrestate, di cui una in flagranza e due per aggravamento di misura cautelare.

Uno degli arrestati è un 47enne pregiudicato per reingresso illegale nel territorio nazionale a seguito di una precedente espulsione avvenuta a dicembre 2022, quando il questore di Lecce aveva disposto il suo allontanamento per 10 anni dal territorio italiano. L’uomo era riuscito a rientrare e muoversi clandestinamente in Italia finché è incappato nel controllo dei Carabinieri di Cremona. L’udienza di convalida svoltasi questa mattina lo ha sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa di nuova espulsione.

Arrestati anche altri due uomini di 52 e 44 anni, con precedenti di polizia a carico, in esecuzione di due misure cautelari in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari. In particolare, il 44enne aveva violato il divieto di avvicinamento nei confronti della madre vittima dei suoi maltrattamenti.

Due i denunciati per guida in stato di ebbrezza, con in più, per un terzo soggetto, l’aggravante del porto abusivo di un coltello.

Infine, un giovane è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga. Fermato e controllato mentre camminava per le vie del centro città, è stato trovato in possesso di 1,6 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato.

© Riproduzione riservata