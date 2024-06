Dal 21 al 23 giugno la bellezza è per tutti grazie al Touring Club Italiano con Aperti per Voi Sotto le Stelle: una grande festa diffusa, in occasione dei 130 anni del TCI.

I volontari del Touring aprono le porte, eccezionalmente per l’occasione, di tre luoghi cremonesi: la Camera di Commercio di Cremona e del suo Archivio Storico, la Chiesa della Santissima Trinità, e la chiesa di Santa Maria Maddalena e nella Cattedrale.

Dalle 16.00 alle 18.00 di venerdì, sarà possibile scoprire l’Archivio Storico della Camera di Commercio accompagnati dalla direttrice Valeria Leoni, la visita si concluderà nelle sale del Palazzo della Camera di Commercio. Sabato dalle 9.30 alle 12.30 sarà protagonista la Chiesa della Santissima Trinità che conserva le reliquie di San Gregorio.

Domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 i volontari del Touring apriranno la chiesa di Santa Maria Maddalena, al cui interno si fondono elementi rinascimentali con tratti tardo gotici, creando un ambiente unico e suggestivo. Nell’occasione sarà anche possibile ammirare il bellissimo Crocifisso quattrocentesco recentemente restaurato.

Sarà inoltre possibile visitare anche la Cattedrale di Cremona sia sabato che domenica.

