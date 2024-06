Ha lo sguardo che trasmette impegno ed entusiasmo Riccardo Angeloni, classe 1993 originario di Frascati e da 12 anni a Cremona dove si è diplomato alla Scuola Internazionale di Liuteria poi laureato con lode in Conservazione e restauro dei Beni Culturali al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia.

Nella città di Stradivari ha incominciato questa settimana il nuovo lavoro di Conservatore delle Collezioni del Museo del Violino, succedendo a Fausto Cacciatori che aveva assunto l’incarico nel 2013 quando Palazzo dell’Arte era stato reinaugurato quale spazio di tutela e valorizzazione del civico patrimonio liutario.

Angeloni ha una spiccata passione per gli strumenti ad arco e si approccia con dedizione al ruolo. Durante il periodo di formazione accademica, Angeloni ha praticato la professione di liutaio ed esercitato come consulente restauratore, collaborando con diverse realtà fra cui il Laboratorio Arvedi di Diagnostica non Invasiva.

