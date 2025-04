Il Museo Ponchielliano di Paderno Ponchielli ha organizzato una Maratona Organistica (dalle 14 alle 20 no stop): domenica alla parrocchiale di San Dalmazio, musicisti professionisti e studenti hanno avuto l’occasione di suonare lo storico organo “Pacifico Inzoli”, inaugurato proprio da Amilcare Ponchielli il 25 settembre 1873. Il pubblico, dall’altra parte, ha avuto un’opportunità unica per ascoltare questo prestigioso strumento, recentemente restaurato nel 2019 per riportarlo al suo splendore originale.

Il pubblico ha partecipato calorosamente a questo evento straordinario, che ha celebrato la musica e il patrimonio culturale legato ad Amilcare Ponchielli. Senza dimenticare la sonorità di uno strumento storico in un contesto suggestivo.

