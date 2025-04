La Volleyball Casalmaggiore resta in Serie A2 con una convincente vittoria per 3-0 in casa dell’Altino Volley. La vittoria al tiebreak di Mondovì su Como consegna la permanenza nella categoria alle rosa in un pomeriggio al cardiopalma.

Tutto facile nel primo set a Vasto per la Volleyball Casalmaggiore: le casalasche, spinte dalla solita Montano e con una Dalla Rosa in gran mostra, prendono il largo firmando un break dal 5-7 al 6-11 senza più voltarsi. Alle abruzzesi non basta Vighetto e vengono surclassate in un primo set terminato 12-25. I 5 muri e i 2 ace sono le frecce in più della formazione guidata da coach Beccari.

Nella seconda frazione di gara non cambia la situazione: la principale bocca da fuoco di Altino, Ndoye non riesce a trovare ritmo, così come tutta l’offensiva delle padrone di casa. Dall’altro lato Casalmaggiore controlla la prima fuga sul 4-9, poi con Montano e il muro di Nwokoye prende nuovamente il largo 7-16. Costagli e anche Pincerato, tutti portano un mattoncino alla causa e le rosa chiudono il 2-0 sul punteggio di 11-25.

1-6 di parziale firmato Casalmaggiore in avvio ad indirizzare subito il set, le rosa chiariscono subito le cose con l’attacco ad alta intensità.

Altino non ci sta e con Petrovic e Ndoye si porta sotto 9-13. È di fatto uno degli ultimi guizzi d’orglio delle padrone di casa: la formazione di coach Beccari infatti prende di nuovo il volo, stacca Altino e si porta sul 12-19.

Le padrone di casa riescono ad accorciare fino al 18-24 prima del punto finale di Costagli che vale il 3-0.

Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata