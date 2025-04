200 persone, 49 tavoli: numeri da record quelli per il Torneo Regionale a Coppie “Burraco Cremona”, giunto alla sua 5° edizione che si è tenuto al “Centro Sportivo Stradivari”.



Un grande successo per Giuseppe Feroldi, presidente APS burraco Cremona che si è dichiarato molto soddisfatto dei numeri a Cremona.

Coppie anche di giovani che simboleggiano come questo gioco di carte stia riscuotendo un grande successo in generazioni trasversali.

Agli incontri di burraco non esiste limite d’età: dalla Generazione Z agli over 60, tutti vogliono mettere le mani sul tanto amato e ricercato “pozzetto”. Oggi il burraco è diventato un mezzo per ricercare una semplicità (con tanta intelligenza) che sembra lontano da noi. Giocare implica impegno, passione e anche una dose di fortuna. Im fondo, quella non deve mai mancare.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata