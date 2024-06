Grande successo per la prima edizione del Gran Gala di Danza per Still I Rise, l’evento di solidarietà tenutosi ieri 17 giugno presso il Teatro Carcano di Milano con la Direzione Artistica di Alessio Carbone, che ha contato oltre 600 spettatori.

Tra il pubblico ospiti di prim’ordine del mondo della danza, tra cui le étoiles internazionali Roberto Bolle e Luciana Savignano, il coreografo Mauro De Candia, l’ex direttrice della scuola del Teatro La Scala Anna Maria Prina e l’ex direttore del corpo di ballo dello stesso teatro, Giuseppe Carbone. Presenti anche il direttore di Classica HD, Piero Marenghi, lo scrittore Enrico Galiano e il content creator Riccardo Nicoletti. Ad aprire la serata Nicolò Govoni, CEO e Presidente di Still I Rise, che ha raccontato le attività dell’organizzazione e ringraziato i presenti: il ricavato delle vendite dei biglietti contribuirà infatti ad aprire la nuova Scuola Internazionale gratuita di Still I Rise per i bambini vulnerabili di Mumbai, in India.

Sul palco, in un susseguirsi emozionante e coinvolgente, si sono alternate le coreografie interpretate dalle étoiles delle maggiori compagnie di danza europee: Hannah O’Neill e Germain Louvet (Opéra National de Paris), Alban Lendorf (Royal Danish Ballet), Anna Muromtseva e Viacheslav Gnedchik (Hungarian Ballet), Mario Galindo e Cristina Casa Gomez (Compañía Nacional de Danza, Spagna), Claudia D’Antonio, Danilo Notaro e Stanislao Capissi (Teatro San Carlo di Napoli), Federica Maine e Michele Satriano (Opera di Roma), Denys Cherevychko (Wiener Staatsoper, Vienna), Sasha Riva e Simone Repele (Riva & Repele Company), Dinu Tamazlacaru (Staatsballett Berlin). I passi a due e gli assoli della grande tradizione classica, quali La Silfide, Il Lago dei Cigni e lo Schiaccianoci, si sono alternati le coreografie contemporanee di Carolyn Carlson, Patrick De Bana, Simone Valastro, Mauro De Candia, Sasha Riva e Simone Repele, in una grande serata di Gala.

“Spero che questo sia solo il primo spettacolo di una lunga serie che sancisca una stretta collaborazione tra la Danza e Still I Rise”, ha dichiarato Alessio Carbone. “Invito tutti i teatri del mondo a collaborare con noi per unire la bellezza della danza alla nobile causa di portare istruzione gratuita di eccellenza ai bambini più vulnerabili”.

© Riproduzione riservata