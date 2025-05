Iniziata nel mese di marzo, prosegue a pieno ritmo la campagna di contenimento delle zanzare. I primi trattamenti effettuati riguardano interventi larvicidi mediante uso di ovitrappole nelle zone verdi della città; si tratta di strumenti per ottenere grandi quantità di dati sulla densità di distribuzione di alcune specie di zanzare poco mobili e difficilmente catturabili con altri metodi.

Questo metodo indiretto di sorveglianza consente di ottenere informazioni al passo con lo sviluppo della popolazione di adulti a partire dalla presenza iniziale, seguendone l’incremento e l’espansione, per programmare interventi larvicidi ed adulticidi più mirati ed efficaci.

Altre attività di contenimento, che prendono ora avvio, sono i trattamenti adulticidi nelle zone più frequentate dei parchi e delle aree verdi cittadini. Gli interventi si protrarranno da martedì 13 sino alle prime ore di mercoledì 14 maggio. Le misure di contenimento di questa specie infestante continueranno anche nei prossimi giorni sempre in parchi e are verdi pubbliche, scuole comunali e statali e in alcune zone dove si svolgeranno intrattenimenti ed attività aperte al pubblico come la Fiera di S. Pietro. Appositi cartelli indicheranno le zone dove saranno realizzati i trattamenti.

Gli interventi larvicidi, così come gli adulticidi che si attuano laddove necessario a completamento dei primi, sono realizzati da ditte specializzate nel settore. Oltre che contrastare un fastidioso fenomeno che compromette la fruizione degli spazi aperti pubblici e privati, la campagna di contenimento è finalizzata al controllo delle malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes albopictus).

L’azione principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile degli insetti vettori quali le zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi nelle aree pubbliche e private.

In tal senso, oltre agli interventi sulle aree verdi pubbliche della città, è in vigore dal 12 maggio l’ordinanza sindacale che impone specifiche azioni che privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, devono adottare per contenere la diffusione delle zanzare agendo in particolare sui sistemi di raccolta delle acque meteoriche.

Oltre a quanto indicato, in caso di accertamento di situazioni da attenzionare di Dengue e febbre da virus Chikungunya, segnalate dall’autorità sanitaria, saranno previsti dei trattamenti straordinari, coerenti con le indicazioni di Ats.

Si raccomanda l’adozione di buone pratiche e di comportamenti domestici volti ad impedire la formazione di focolai larvali.

